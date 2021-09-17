الغضبان يستقبل وزيري الصناعة والمالية لافتتاح معرض «صنع فى بورسعيد»

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة نيفين القباج وزيرة الصناعة والتجارة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك للمشاركة في افتتاح "معرض صنع فى بورسعيد"، والذى تنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد، بنطاق حى الشرق، بالتعاون مع محافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بوزيري الصناعة والمالية، موجها الشكر لهما على الجهود المتواصلة لدعم قطاع الصناعة ببورسعيد، وتقديم كل التسهيلات التى تحقق طفرة اقتصادية ببورسعيد تتماشى مع التنمية التى تتم على أرض بورسعيد فى المجالات كافة.

وأوضح الغضبان، أن "صنع فى بورسعيد" يعد الأول من نوعه فى المحافظة، وتم تنظيمه بالتزامن مع انطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادى الذي عقد تحت عنوان "شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية وقاطرة تنمية مصر"، فى إطار خطة المحافظة لتنمية المناطق الصناعية بشرق وجنوب بورسعيد، لجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية.