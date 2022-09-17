إعلام القاهرة تحصد 3 شهادات أيزو لجودة الأداء الإداري والسلامة المهنية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الإعلام على 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة وهي: "أيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري، وأيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية، وأيزو 22301 في استمرارية الأعمال"، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الإعلام تُعد من أوائل الكليات التي حصلت على الأيزو في استمرارية الأعمال من خلال تقييم خطتها للتعامل مع التهديدات التي فرضتها جائحة كورونا وتأثيرها على العملية التعليمية من خلال التحول إلى نظام التعليم المدمج، وقيام وحدة التعليم الإلكتروني بتدريب هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على التعامل مع المنصات التعليمية في التدريس، وإجراء الامتحانات، وتحويل المناهج لمقررات إلكترونية، وإكسابهم مهارات التعليم الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.



ووجه رئيس الجامعة، الشكر للدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية السابقة، كما وجه الشكر إلى الدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد كلية الإعلام، مثنيًا على فريق العمل بالكلية.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية؛ بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع، ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.



ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد الكلية ووكيلة الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، إن حصول الكلية على 3 شهادات أيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، الذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن الكلية تستعد الفترة القادمة لاستكمال إجراءات الحصول على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، واستكمال إجراءات السعي للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها التعليمية من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي.



جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وتحسين جودة الأداء الإداري، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.