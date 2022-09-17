محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز كوم أمبو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية لإزالة مختلف التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ20 طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقي مصطفى، حملة استهدفت إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة على مدار 3 أيام بإجمالي 75 حالة تعد بمساحة 45 ألفا و432 مترا منها 52 حالة تعد على أراضي بناء بمساحة 24 ألفا و380 مترا، بجانب 23 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 21 ألفا و432 مترا.



وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة سواء الزراعية أو البناء أو الري أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية؛ وذلك للحفاظ على حق الشعب وهيبة الدولة والتصدي بكل حزم للمخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وأشار إلى متابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية كافة، والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان.