بنك القاهرة يطرح مزايا وعروضا حصرية ضمن فعاليات الشمول المالى والعودة للمدارس

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات الشمول المالى والتى أطلقها البنك المركزى المصرى تزامنا مع الإحتفال بعيد الفلاح وإصدار قانون الإصلاح الزراعى تكريما للفلاح من أجل جهده المتواصل، ودوره المتعاظم فى تنمية الاقتصاد المصرى وعرفانا بفضله فى توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2022، من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات خلال فعاليات الحملة تحقيقا لأهداف الشمول المالى.

وأشار محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إلى أهمية المبادرة ودورها الفعال فى تعزيز حصول المزارعين على الخدمات المالية المتنوعة ودعما للنماذج المتميزة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى القطاع الزراعى مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار المالى وارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورؤية مصر 2030.

كما أكد حرص البنك على تقديم مزايا وعروض حصرية ومن أبرزها ترويج منتجات الشمول المالى حسابات وفر (التوفير/ الجارى/ بزنس) بأبسط المستندات والإجراءات والتى تستهدف جميع فئات المجتمع وأصحاب النشاط الاقتصادى والشركات الصغيرة والناشئة غير المكتمل مستنداتها، بالإضافة إلى الترويج للمبادرات السارية للبطاقات المدفوعة مقدما ومحفظة قاهرة كاش والتى تشمل الإصدار المجانى سواء لعميل جديد أو عميل قائم.

هذا ويحرص بنك القاهرة على التوعية والتثقيف المالى والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالمواقع الخارجية، حيث قام البنك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوحدة التابعة لها ببنى سويف بعقد ندوات تثقيفية وتوعوية بأهمية الشمول المالى والتحول الرقمى داخل 7 مراكز تابعة للمحافظة وتشمل (مدينة ناصر – أهناسيا – سمسطا – ببا – الواسطى – الفشن ومركز بنى سويف) والتى تضم عددا كبيرا من المزارعين والشباب والمرأة.

وبمناسبة قرب العودة للمدارس، شارك بنك القاهرة فى فعاليات «معرض أهلا مدارس» من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للعارضين والزائرين وتوفير ماكينات الصراف الآلى داخل المعرض، فضلا عن تواجد موظفى خدمة عملاء البنك لتقديم الخدمات البنكية للزائرين والعارضين ومنها فتح الحسابات وإصدار مجانى للبطاقات المدفوعة مقدما والمحفظة الإلكترونية وهدية ترحيبية عند تفعيل المحفظة، بالإضافة إلى تقديم عرض مميز لحاملى البطاقات الائتمانية ويشمل تقسيطا لمدة 6 أشهر بدون فوائد وكاش باك بحد أقصى 3000 جم وذلك لمعاملات مصروفات المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إمكانية التقديم على خدمات QRــcode و الـ POSخلال المعرض.