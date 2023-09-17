واصلت البورصة المصرية الصعود، والاستقرار في المنطقة الخضراء، اليوم الأحد -أول أيام الأسبوع- وواصل المؤشر الرئيسي الزحف نحو مستوى 20 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 19669 نقطة.

وفي الأسبوع الماضي، سجل المؤشر الرئيسي قمة تاريخية جديدة عند 19676 نقطة، قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح لتهبط به إلى 19100 نقطة، وعندها ارتد ليغلق بالقرب من أعلى مستويات الأسبوع عند 19540 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "في حالة تجاوز القمة السابقة (19676 نقطة) بصورة مؤكدة، سيتمهد الطريق إلى مستوى 19800 نقطة، ثم إلى 20000 نقطة".

وأضاف: "يقف مستوى الدعم الأول عند أقل مستوى مسجل في الأسبوع الماضي عند 19100 نقطة، وقد أصبح الآن مستوى حماية أرباح على المدى القصير".