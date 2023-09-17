 إصابة 3 أشخاص بطلق ناري أثناء حفل زفاف في مغاغة بالمنيا - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص بطلق ناري أثناء حفل زفاف في مغاغة بالمنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 1:57 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 1:57 م

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري، أثناء حضورهم حفل زفاف في مركز بني مزار بالمنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى مغاغة المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة مواطنين بطلق ناري، خلال الاحتفال بحفل زفاف بقرية بني خالد في مركز مغاغة.

وانتقل فريق البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى القرية، وتبين إصابة 3 أشخاص بطلق ناري، ورش خرطوش، بسبب قيام أحد الأشخاص بإطلاق الخرطوش احتفالا بالزفاف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة للعلاج، وتحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم.


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