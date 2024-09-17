إعلام عبري: جالانت والمنظومة الأمنية يتشاورون منذ الصباح بشأن لبنان

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أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وقيادة المنظومة الأمنية يجرون مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهى اجتماعا أمنيا مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع في ضوء الحديث عن تصعيد على جبهة لبنان.

هذا ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب في وضع أمني معقد، ومن غير المؤكد إن كان من الممكن استبدال وزير الدفاع يوآف جالانت في هذا الوقت.

كما نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن تأخر إقالة جالانت نتيجة تصاعد التوتر على جبهة لبنان.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مشاورات أمنية دراماتيكية تجري بخصوص الرد على حزب الله اللبناني قد تؤجل إقالة جالانت.