أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصل بسلفه مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب للاطمئنان عليه، بعد الحادثة التي "تبدو وكأنها محاولة اغتيال" ثانية ضده.

وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن بايدن تمنى السلامة لترامب، معبرا عن "ارتياحه لكونه بخير".

البيت الأبيض أوضح كذلك أن بايدن وترامب تبادلا "حديثا وديا" خلال الاتصال الهاتفي، وفقا لوكالة الأناضول.

بدوره، أعرب ترامب، في بيان، عن شكره لبايدن إزاء اتصاله للاطمئنان عليه، مبينا أنهما أجريا "مكالمة لطيفة للغاية".

وفي وقت سابق أعلن بايدن أنه اتصل بسلفه ترامب عقب محاولة الاغتيال الثانية، إلا أنه لم يستطع الوصول إليه، مؤكدا اعتزامه معاودة الاتصال به لاحقا.

والأحد، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) أنه يحقق في حادثة "تبدو وكأنها محاولة اغتيال" جديدة للرئيس السابق مرشح الرئاسة الحالي دونالد ترامب، في نادي غولف بولاية فلوريدا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان حينها، أن الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس، تلقيا معلومات عن الحادثة الأمنية التي وقعت في نادي ترامب الدولي للغولف.

وفي معرض تعليقه على الحادثة، قال بايدن إنه يعتقد بأن جهاز الخدمة السرية الأمريكي يحتاج إلى مزيد من العناصر لأداء واجباته.

جدير بالذكر أن ترامب نجا من محاولة اغتيال في 13 يوليو الماضي، خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، وأصيب بجروح في أذنه آنذاك.