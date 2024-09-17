مصادر: فرديريش ميرتس سيكون مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار في انتخابات 2025

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يعتزم زعيم المعارضة الألماني فريدريش ميرتس، الترشح عن التحالف المسيحي (يمين الوسط) للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، حسبما ذكرت مصادر من التحالف المسيحي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة ماركوس زودر.

وبحسب بيانات المصادر، فإن زودر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا قرر ترك الترشح للمستشارية لميرتس.

وأجرى زعيما الحزبين محادثات صباح اليوم في المقر التمثيلي لولاية بافاريا في حي ميته ببرلين، وأعلنا عزمهما المشاركة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الترشح لمنصب المستشار من قبل اللجان القيادية للحزبين، والتي ستجتمع يوم الاثنين المقبل.