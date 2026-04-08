حداد وطني في لبنان على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة اللبنانية، الحداد الوطني يوم الخميس على شهداء وجرحى الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد.

وذكر بيان صادر عن الحكومة أن رئيس الوزراء نواف سلام علن يوم غد الخميس يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

كما أعلن إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في هذا اليوم وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.

وجاء في البيان: «توجه رئيس الوزراء بأحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الشهداء خصوصا متنمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وهو يواصل اتصالاته مع الأشقاء العرب والمسئولين الدوليين من أجل حشد كلّ طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الإسرائيلية».