 حرب غزة.. الاحتلال يقتحم فرعون جنوب طولكرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. الاحتلال يقتحم فرعون جنوب طولكرم

وفا
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 7:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 7:25 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الغربية، وتمركزت في محيط مدرسة البنات، دون أن يبلغ عن اعتقالات


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