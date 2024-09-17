اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الغربية، وتمركزت في محيط مدرسة البنات، دون أن يبلغ عن اعتقالات