الأكثر قراءة
فيفا يتلقى شكوى ضد حسام حسن
هيدي كرم: لست أمًا صارمة.. وافقت على ترك ابني الدراسة ليتفرغ لكرة القدم
إجراء تعديلات على منهج الكيمياء والأحياء للثانوية العامة.. ما هي؟
هيدي كرم: توقفت عن تقبيل ابني في الأماكن العامة بسبب نظرات الناس
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة فرعون، جنوب طولكرم.
وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الغربية، وتمركزت في محيط مدرسة البنات، دون أن يبلغ عن اعتقالات