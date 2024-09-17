ناهد راحيل: منحازة لشعر نوري الجراح وأشعاره بها الكثير من الجماليات

قالت الأكاديمية والناقدة ناهد راحيل، إنها بدأت مشروع مختارات نوري الجراح بعنوان " ألواح أورفيوس" منذ أربع سنوات، وكان هنالك بعض الوقفات خلال المشروع، وكان هدفي هو إنجاز عمل شعري عن مجمل أعمال نوري الجراح.

جاء ذلك خلال وقائع فعاليات ندوة مناقشة كتاب "ألواح أورفيوس - مختارات شعرية" للشاعر السوري نوري الجرَّاح، والتي اختارتها وقدمت لها الدكتورة ناهد راحيل، ويناقشهما الكاتب والناقد سيد محمود، في مبنى قنصلية بوسط البلد.

جاءت الفعاليات بحضور الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المندب لدار الشروق، والأستاذ أحمد بدير مدير عام دار الشروق، الفنان جمال سليمان، والروائية منصورة عز الدين، والروائية ميسون صقر، والأستاذ ماهر حسن رئيس القسم الثقافي بجريدة المصري اليوم، والأستاذة نانسي حبيب مسؤول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسؤول التسويق بالدار.

وقالت راحيل: أنا منحازاة لشعر نوري الجراح، وأعماله بها الكثير من الجماليات، وبه ذاتية مميزة، والمعجم الشعري لنوري الجراح ثري للغاية،موضحة أن المكان عند نوري الجراح مهم للغاية، ويبدأ من سوريا بلده، ثم ينطلق في المنفى بكل تأثيراته عليه سواء السلبية أو الإيجابية.

أردفت: هنالك أيضا بنية دائرية في شعر نوري الجراح، وهذا ما جعلني أطلب منه أن نضم للمختارات القصائد التي نشرت بشكل منفرد، لتؤكد على أن اشعار الجراح ثرية للغاية بكل تفاصيلها، وأتمنى أن يجد القارئ في مشروع نوري الجراح ما وجدته أنا من أهمية في شعر نوري الجراح، وأن يعرف كيف يقرأ شعره.

واختتمت راحيل بأن عنوان المختارات الشعرية "ألواح أورفيوس" مستوحى من أحد عناوين قصائد نوري الجراح يحمل نفس الاسم، ولكن لم يكن قصدي أن أشير إلى هذه القصيدة تحديدا، ولكن أردت أن أشير إلى أن نوري الجراح هو أورفيوس العصر، وقصائده هي ألواح هذا العصر.



