انخفاض أسعار المنازل في الصين خلال ديسمبر عام 2025

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، استمرار انخفاض أسعار المنازل في 70 مدينة صينية كبيرة ومتوسطة الحجم بشكل عام في ديسمبر عام 2025 مقارنة بالشهر الأسبق.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين، إلى أن المدن الأربع من المستوى الأول وهي: بكين وشانغهاي وقوانجتشو وشنتشن سجلت انخفاضا في أسعار المنازل الجديدة بنسبة 3ر0% على أساس شهري في ديسمبر، بينما تراجعت أسعار المنازل المستخدمة بنسبة 0.9%.

وكان كلا الانخفاضين أضيق من نظيريهما المسجلين في الشهر الأسبق، ما يشير إلى علامات على الاستقرار.

وفي الوقت نفسه، استمر الضغط في المدن ذات المستوى الأدنى، حيث اتسع مستوى الانخفاض الشهري في الأسعار في 31 مدينة من المستوى الثاني، فيما استمرت الأسعار في 35 مدينة من المستوى الثالث في مسارها التنازلي.

وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار المساكن في المدن الرئيسية عبر البلاد تراجعات أكبر، وفقا لبيانات الهيئة.