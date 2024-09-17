خمس نساء على القائمة القصيرة لجائزة بوكر لهذا العام

ستشهد القائمة القصيرة لجائزة بوكر لهذا العام أكبر عدد من المؤلفات النساء في تاريخها الممتد على مدى 55 عاما.

وستضم القائمة القصيرة للجائزة الأدبية المرموقة خمس نساء ورجل واحد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتتضمن القائمة، التي تم تقليصها من قائمة طويلة تضم 13 مؤلفا، أول مؤلف أسترالي في عقد من الزمن، وكذلك أول كاتب هولندي يتم إدراجه في القائمة القصيرة.

أما باقي القائمة المكونة من ستة مؤلفين فتشمل مؤلفين من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ، حيث وصل اثنان من المؤلفين إلى القائمة القصيرة للمرة الثانية.

وأحد الكتب المدرجة هو "أوربيتال" للروائية الإنجليزية سامانثا هارفي، الذي يتمحور حول ستة رواد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية. وأوضحت هارفي سابقا: "أردت أن أكتب عن احتلالنا البشري للمدار الأرضي المنخفض على مدى الربع قرن الماضي، ليس كخيال علمي بل كواقعية."

وتم إدراج هارفي في القائمة الطويلة لجائزة بوكر في عام 2009 عن كتابها "ذا ويلدرنس".

وتضم القائمة أيضا كاتبين أمريكيين هما الكاتب بيرسيفال إيفريت عن "جيمس" والكاتبة راشيل كوشنر عن "كريشن ليك".

وتُعد شارلوت وود أول كاتبة أسترالية تصل إلى القائمة القصيرة منذ عقد من الزمن، وذلك بفضل روايتها "ستون يارد ديفوشونال" ، التي تحكي قصة امرأة في منتصف العمر تترك سيدني وتنضم إلى مجتمع ديني صغير في وسط المناطق النائية حيث نشأت. لكنها بدلا من العثور على ملاذ هادئ، تستقبل المزيد من الزوار المزعجين الذين يظهرون في البلدة الريفية.

وكان الكاتب الأسترالي ريتشارد فلاناجان قد فاز بجائزة بوكر في عام 2014 عن روايته "ذا نارو رود تو ذا ديب نورث" التي تدور أحداثها على سكة الحديد الشهيرة بقسوتها بين تايلاند وبورما (ميانمار)، حيث كان والده أسير حرب هناك.

أما الكاتبة الهولندية يائيل فان دير وودين فقد ورد اسمها في القائمة القصيرة بروايتها الأولى "ذا سيف كيب"، وهي أول كاتبة هولندية تصل إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر. بالإضافة إلى ذلك، كتبت فان دير وودين عمودا استشاريا عبر الإنترنت يحمل طابع ديفيد أتينبورو، حيث تجيب على مشاكل الناس متقمصة شخصية السير ديفيد.

ووصلت الكاتبة الكندية آن مايكلز، المعروفة بشعرها وروايتها "فاجيتيف بيسز" الصادرة عام 1996، إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر عن روايتها "هيلد". ووُصفت الرواية على الموقع الرسمي لجائزة بوكر بأنها "سرد يمتد عبر أربعة أجيال".

وهذا العام يترأس لجنة التحكيم الفنان والمؤلف إدموند دي وال، وينضم إليه الروائية الحائزة على جوائز سارة كولينز، محررة الأدب في صحيفة "الجارديان" جاستين جوردان، والكاتبة والأستاذة يي يون لي.

ومن المقرر أن تقام مراسم تسليم جائزة بوكر لهذا العام في 12 نوفمبر، حيث سيحصل المؤلف الفائز على جائزة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (66 ألف دولار أمريكي) وكأس. وكان الفائز بجائزة العام الماضي هو المؤلف الأيرلندي بول لينش عن روايته "بروفيت سونج" .