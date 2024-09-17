تقدم دار الأوبرا المصرية، حفل افتتاح موسم أوركسترا أوبرا القاهرة الجديد بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا، وذلك في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مختارات لكبار المؤلفين من أبرز الأوبرات والباليهات العالمية منها "كارمينا بورانا لكارل أورف، باليه سيلفيا لديليبس، بحيرة البجع لشايكوفسكي، زواج فيجارو لموتسارت، حلاق أشبيليه لروسيني، شمشون ودليلة لكامي سان صانس وجيانيه لخاتشاتوريان أداء السوبرانو مني رفلة، الميتزو سوبرانو چولي فيظي والباريتون خالد سمير".

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسست عام 1994، ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورًا مهما وبارزا على الساحة الموسيقية في مصر، حيث صاحب عددًا كبيرًا من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، بجانب عروض فرقة أوبرا القاهرة، وقدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحًا كبيرًا، وأجرى جولات فنية في العديد من دول العالم.