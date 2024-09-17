 خالد الغندور يكشف مصير فتوح من السوبر الأفريقي أمام الأهلي - بوابة الشروق
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خالد الغندور يكشف مصير فتوح من السوبر الأفريقي أمام الأهلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 12:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 12:21 ص

أكد خالد الغندور أن أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتاج إلى طبيب نفسي يساعده على الخروج من أزمته، موضحًا أنه بنسبة كبيرة اللاعب خارج حسابات الأبيض في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

أضاف الغندور: «أحمد فتوح عشان يرجع بشكل طبيعي للمشاركة مع الزمالك محتاج فترة ودكتور نفسي من أجل الخروج من الحالة التي يعيشها».

تابع الغندور: «أحمد فتوح ربنا ابتلاه ومحتاج يخرج من الحالة الموجود عليها لأن أمامه وقت كبير لاستعادة مستواه المعهود».

وواصل الغندور: «أحمد فتوح مر بفترات صعبة في حياته وكان أبرزها مشكلة تجديد عقده مع الزمالك واللاعب محتاج يراجع نفسه».

واستكمل الغندور: «أحمد فتوح من المواهب الكبيرة في مصر ومحتاج يركز أكثر».


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