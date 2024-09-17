خالد الغندور يكشف مصير فتوح من السوبر الأفريقي أمام الأهلي

اختيار فيلم رحلة 404 لتمثيل مصر في ترشيحات الأوسكار

مصطفى كامل عن أزمة شيرين مع روتانا: لم يطلب أحد مني التدخل.. وأتمنى حل المشكلة

مصطفي كامل عن قضية سعد الصغير: لا أستطيع مساعدته فلا أتدخل في قضايا المخدرات

مصطفى كامل: ابني مطرب صوته قوي ويمتلك كل عوامل النجومية لكنه يريد الاعتماد على نفسه دون واسطة