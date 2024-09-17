لبنان يعلن ارتفاع ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال لـ9 قتلى ونحو 2800 مصاب

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أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع عدد ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال التي وقعت في مناطق مختلفة في لبنان، إلى 9 قتلى ونحو 2800 مصاب.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن من بين القتلى، ابنيّ النائبين في حزب الله علي عمار وحسن فضل الله، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصيب كذلك ابن مسئول أمني بارز في حزب الله وفق المصدر نفسه.

وأصيب السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، بجروح غير خطرة في انفجار مماثل أيضا، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.

وانفجرت الثلاثاء، أجهزة اتصال بشكل متزامن في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

كما أصيب 14 شخصا بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال خاصة بحزب الله اللبناني، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «بلغ عدد الجرحى 14 شخصا لم تكشف جنسياتهم في محافظتي دمشق وريف دمشق، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بحزب الله اللبناني».

وحمّل حزب الله في بيان، إسرائيل المسئولية الكاملة عن الانفجارات.

وقال: «بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي.. هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل».