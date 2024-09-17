6 شهداء بقصف الاحتلال عدد من المناطق في قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل بينهم طفل وامرأة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال منزلا يقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستشهد مواطنان جراء استهداف طيران الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة البركة جنوب دير البلح، إضافة إلى إصابة عدد آخر.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه جرى نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً في شارع الصحابة بحي الدرج شرق المدينة.

وتم انتشال شهيد وعدد من الإصابات إثر استهداف من طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة الشوبكي في شارع الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها صوب منازل المواطنين في المخيم الجديد وحي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.