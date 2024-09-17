نتنياهو: سنتحرك عسكريا ضد حزب الله حال فشل الدبلوماسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين ، الذي زار إسرائيل على أمل التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب على طول الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون حرا في التحرك لإنهاء الهجمات التي تشنها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مكتب رئيس الوزراء قوله اليوم الإثنين في إعادة صياغة لرسائل نتنياهو إلى هوكشتاين: إن "إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وأكد نتنياهو لهوكشتاين نفس الرسالة التي وجهها للحكومة أمس الأحد، قائلا "لن يكون من الممكن إعادة سكاننا دون تغيير جوهري في الوضع الأمني في الشمال".

ولكن بينما ألمح نتنياهو إلى الحل العسكري، تحدث عنه وزير الدفاع يوآف جالانت بشكل علني.

من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن إدارة بايدن ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وقال ميلر "لقد أوضحنا منذ فترة طويلة أننا نعتقد أن الحل الدبلوماسي هو الطريق الصحيح، وهو الطريق الوحيد لتحقيق الهدوء في شمال إسرائيل والسماح للمواطنين الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم".

كان جالانت قال في تصريح في وقت سابق اليوم الاثنين إن فرص التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في المنطقة الحدودية بشمال إسرائيل تتضاءل.

وبعد مكالمة هاتفية بين جالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن مساء أمس الأحد، قال مكتب جالانت إن الوزير أخبر أوستن أن "المسار واضح" فيما يتعلق باحتمالية توسع الصراع في المنطقة.

وقال جالانت لأوستن" احتمالية التوصل لإطار متفق عليه في المنطقة الشمالية بدأت تنفد في ظل استمرار حرب الله في ربط نفسه بحركة حماس".

يشار إلى أنه منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ نحو عام، تقع مواجهات عسكرية يوميا تقريبا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حزب الله في المنطقة الحدودية بين الدولتين.

ويقول حزب الله إنه مستعد لوقف هجماته في حال تم التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال جالانت خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الأمريكي إن إسرائيل ملتزمة بضمان عودة آمنة لمواطنيها لمنازلهم في الشمال بالإضافة إلى جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.