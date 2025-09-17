أبدى الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، سعادته لتحقيق الفوز على حساب مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.
وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة لقناة بي ان سبورتس: "شرف كبير أن أكون هنا مع ريال مدريد وأعيش ليلة أخرى في دوري الأبطال".
وأضاف: "المباراة تعقدت قليلا لأننا لعبنا بـ10 لاعبين في الفترة الأخيرة".
وأوضح: "أشعر أنني في حالة جيدة ولا أفكر أن أكون قائدا للفريق، أفكر في أن أكون نفسي وأساعد زملائي، وهذا يأتي بشكل طبيعي".
وأنهى: "هناك لاعبون شباب في الفريق وآمل أن أساعدهم لتقديم أفضل نسخة لديهم".