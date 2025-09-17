 مبابي: مواجهة مارسيليا تعقدت.. ولا أفكر في «قيادة» ريال مدريد - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:36 ص القاهرة
مبابي: مواجهة مارسيليا تعقدت.. ولا أفكر في «قيادة» ريال مدريد

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 10:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 10:19 ص

أبدى الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، سعادته لتحقيق الفوز على حساب مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة لقناة بي ان سبورتس: "شرف كبير أن أكون هنا مع ريال مدريد وأعيش ليلة أخرى في دوري الأبطال".

وأضاف: "المباراة تعقدت قليلا لأننا لعبنا بـ10 لاعبين في الفترة الأخيرة".

وأوضح: "أشعر أنني في حالة جيدة ولا أفكر أن أكون قائدا للفريق، أفكر في أن أكون نفسي وأساعد زملائي، وهذا يأتي بشكل طبيعي".

وأنهى: "هناك لاعبون شباب في الفريق وآمل أن أساعدهم لتقديم أفضل نسخة لديهم".


