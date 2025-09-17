سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، سعادته لتحقيق الفوز على حساب مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة لقناة بي ان سبورتس: "شرف كبير أن أكون هنا مع ريال مدريد وأعيش ليلة أخرى في دوري الأبطال".

وأضاف: "المباراة تعقدت قليلا لأننا لعبنا بـ10 لاعبين في الفترة الأخيرة".

وأوضح: "أشعر أنني في حالة جيدة ولا أفكر أن أكون قائدا للفريق، أفكر في أن أكون نفسي وأساعد زملائي، وهذا يأتي بشكل طبيعي".

وأنهى: "هناك لاعبون شباب في الفريق وآمل أن أساعدهم لتقديم أفضل نسخة لديهم".