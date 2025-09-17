إنتر ميلان يواجه أياكس بقوته الضاربة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة أياكس أمستردام الهولندي.

تنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ كيفو اللقاء بتشكيل يضم..

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: دي فريج، أكانجي، باستوني.

خط الوسط: دومفيريس، ميختاريان، باريلا، شالهانوجلو، ديماركو.

خط الهجوم: تورام، إسبوسيتو.

بينما جاء تشكيل جون هيتينجا المدير الفني لفريق أياكس على النحو التالي..

حراسة المرمى: جاروس

خط الدفاع: فيندال، باس، إيتاكورا، جايي

خط الوسط: تايلور، كلاسن، ريجير

خط الهجوم: جودتس، فيجورست، إدواردسن