 إنتر ميلان يواجه أياكس بقوته الضاربة - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 9:20 م القاهرة
إنتر ميلان يواجه أياكس بقوته الضاربة

الشروق
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 9:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 9:13 م

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة أياكس أمستردام الهولندي.

تنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ كيفو اللقاء بتشكيل يضم..

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: دي فريج، أكانجي، باستوني.

خط الوسط: دومفيريس، ميختاريان، باريلا، شالهانوجلو، ديماركو.

خط الهجوم:  تورام، إسبوسيتو.

بينما جاء تشكيل جون هيتينجا المدير الفني لفريق أياكس على النحو التالي..

حراسة المرمى: جاروس

خط الدفاع: فيندال، باس، إيتاكورا، جايي

خط الوسط: تايلور، كلاسن، ريجير

خط الهجوم: جودتس، فيجورست، إدواردسن


