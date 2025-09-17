رئيس وزراء أستراليا يفشل في توقيع معاهدة دفاعية بين أستراليا وبابوا غينيا الجديدة

لم يتمكن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء، من إتمام معاهدة دفاع طموحة مع بابوا غينيا الجديدة خلال زيارة إلى البلاد، وذلك بعد أسبوع من فشله في توقيع اتفاق أمني مع جزر فانواتو المجاورة في جنوب المحيط الهادئ، كان يهدف للحد من نفوذ الصين في المنطقة.

تأتي هذه النكسات الدبلوماسية قبل لقائه المحتمل الأول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، حيث ستكون القضايا الأمنية الإقليمية على جدول الأعمال.

وكان ألبانيز قد أعلن أن المعاهدة الثنائية مع بابوا غينيا الجديدة ستوقع خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام للعاصمة بورت مورسبي والتي انتهت الأربعاء.

لكن اجتماع مجلس وزراء بابوا غينيا الجديدة المقرر يوم الاثنين للمصادقة على المعاهدة لم يُعقد.

وبدلا من توقيع المعاهدة، أصدر ألبانيز ونظيره في بابوا غينيا، جيمس مارابي، بيانا مشتركا يوم الأربعاء أكدا فيهما أن نص المعاهدة قد تم الاتفاق عليه، وأن الوثيقة ستوقع "بعد الانتهاء من إجراءات المصادقة في كلا البلدين".

وكان ألبانيز قد توقع بالمثل توقيع معاهدة ثنائية للأمن والاقتصاد خلال زيارته لفانواتو في 9 سبتمبر، لكنه غادر البلاد بعد تلقيه تأكيدا على استمرار المفاوضات.