35 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد 35 فلسطينيًا وأصيب آخرون، منذ فجر الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ712 للإبادة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية قرب المستشفى المعمداني بمدينة غزة، بحسب وكالة صفا.

واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما سقط خمسة شهداء وأصيب 60 آخرون من طالبي المساعدات برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الطيران المروحي محيط مزرعة الصحابة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

بينما استشهد 3 استشهدوا وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق المالية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال 3 مجنزرات مفخخة قي منطقة النفق شمالي غزة.

واستقبل مستشفى العودة بالنصيرات خلال الـ24 ساعة الماضية 6 شهداء، و21 إصابة، جراء قصف قوات الاحتلال لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، إلى جانب استهدافات أخرى في وسط القطاع.