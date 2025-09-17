أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنّه في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها لطالب مصري، تم اختيار الطالب محمد نجيب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم بالجامعة، ضمن ستة شباب فقط على مستوى العالم لتمثيل شباب العالم، حيث سيُمنح شرف إلقاء الكلمة الافتتاحية، والمشاركة في الاجتماعات التحضيرية، وكتابة مقالات متخصصة حول قضايا التغير المناخي وتمكين الشباب، وذلك خلال منتدى اليونسكو للشباب في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقاده بمدينة سمرفند بأوزبكستان في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2025، قبيل انطلاق الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في باريس.

وأعرب الدكتور عصام فرحات، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني، مؤكدًا أن ترشيح أحد طلاب الجامعة لتمثيل مصر في محفل دولي بهذا الحجم يعكس تميز الشباب المصري وقدرتهم على الإبداع والابتكار، ويجسد حرص الجامعة على دعم وتمكين الشباب.

وأشار إلى أن اختيار الطالب محمد نجيب جاء تتويجًا لمسيرته المتميزة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث سبق له الحصول على أفضل مشروع ابتكاري ضمن أفضل ثلاثة مشروعات مقدمة من طلاب جامعة الطفل، التي أقامتها الجامعة لتعزيز الوعي بالبحث العلمي والابتكار وتنمية المواهب، والتي تلقى فيها تدريبًا عمليًا في مجالات مثل العلوم، الفنون، ريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، والتي مثّل فيها جامعة المنيا خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار، والذي تم تصعيده من خلاله ليمثل مشروعه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مؤتمر الأطفال الدولي للمناخ "Children COP27"، إلى جانب تميزه في مجال ريادة الأعمال بتأسيس مشروع "Balanced Egypt" لمواجهة الهدر الغذائي.

وأكد رئيس الجامعة، التزام جامعة المنيا بتقديم الدعم الكامل للطالب خلال مشاركته، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان تمثيل مصر بصورة مشرفة في هذا الحدث الدولي المرموق، الذي يكتسب أهمية استثنائية في ظل ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو.