رايو فاليكانو يفرض التعادل على ريال مدريد في الليجا

حسم التعادل بنتيجة 0-0 مواجهة ريال مدريد أمام مستضيفه رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة نسبية من جانب فريق ريال مدريد ولكن دون خطورة، فيما اعتمد رايو فاليكانو على الهجمات المرتدة.

وأصبح تعادل اليوم هو الأول لريال مدريد في الموسم الحالي من الدوري، بعد 10 انتصارات وخسارة وحيدة في مبارياته الـ11 الأخيرة.

بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 31، في صدارة جدول ترتيب الليجا، فيما رفع رايو فاليكانو رصيده للنقطة 15 في المركز الثاني عشر من جدول الترتيب.