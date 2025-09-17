أمريكا: الحزن يخيم على عودة الطلاب إلى جامعة يوتا بعد اغتيال الناشط كيرك

تجمع طلاب جامعة يوتا فالي، اليوم الأربعاء، لدى عودتهم للحرم الجامعي بصمت، محدقين في الساحة التي لا تزال محاطة بالحواجز، حيث قتل مسلح الناشط المحافظ تشارلي كيرك في هجوم أثار ضجة فى الولايات المتحدة.

وانتشرت منصات دعم تقدم دمى محشوة وحلوى وروابط للحصول على الاستشارات في أنحاء الحرم الجامعي في أول يوم دراسي منذ حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة تشارلي كيرك قبل أكثر من أسبوع.

وكان المدعون قد اتهموا، أمس الثلاثاء، تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عاما بالقتل العمد المفضي لعقوبة الإعدام، وأعلنوا أنهم سيطالبون بعقوبة الإعدام، مشيرين إلى أنه اعترف بالجريمة في رسالة نصية أرسلها لشريكه في السكن.

وكشف المدعون عن سلسلة من الرسائل التي تدين المتهم، ومذكرة مخفية، وأدلة حمض نووي (دي إن أيه)، تقول السلطات إنها تربط تايلر روبنسون بقتل تشارلي كيرك، الناشط المحافظ البارز والمقرب من الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ حادث إطلاق النار، هدد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسميه "اليسار الراديكالي"، وتصنيف بعض الجماعات كجماعات إرهابية محلية.

وقال الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، هذا الأسبوع، إن ترامب زاد من انقسام البلاد بدلا من العمل على توحيد الشعب.