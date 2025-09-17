مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار داخل مبنى سكني في فيينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق نار في مدينة فيينا مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه).

وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة. وعُثر داخل الشقة على امرأة /44 عاما/ مقتولة.

بعد ذلك وقع تبادل لإطلاق النار خارج المبنى مع مشتبه به /44 عاما/ تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.

كما عُثر على امرأة /24 عاما/ ورجل /26 عاما/ مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.

وقالت الشرطة إن ملابسات الهجوم والتفاصيل الإضافية لم تتضح على الفور.