 مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار داخل مبنى سكني في فيينا - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 9:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار داخل مبنى سكني في فيينا


نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 8:53 ص

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق نار في مدينة فيينا مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه).

وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة. وعُثر داخل الشقة على امرأة /44 عاما/ مقتولة.

بعد ذلك وقع تبادل لإطلاق النار خارج المبنى مع مشتبه به /44 عاما/ تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.

كما عُثر على امرأة /24 عاما/ ورجل /26 عاما/ مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.

وقالت الشرطة إن ملابسات الهجوم والتفاصيل الإضافية لم تتضح على الفور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك