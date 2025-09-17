وزيرة التنمية الألمانية: المجاعة في غزة صادمة لأنها من صنع البشر

انتقدت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان بشدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، الذي يعاني من التجويع على مدار عدة شهور بسبب الحصار الإسرائيلي.

وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء: "على الحكومة الإسرائيلية أن توقف الغزو الأخير لمدينة غزة، وأن تسمح المساعدات الدولية إلى قطاع غزة بشكل دائم وكافٍ بدخول".

وأضافت العبلي-رادوفان:" الأمر المؤكد تماما في الوقت نفسه، أن على حركة حماس أن تضع سلاحها وأن تطلق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط"، وأردفت أن هناك "حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأعربت العبلي-رادوفان عن اعتقادها بأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة هو الطريق الخاطئ، وشددت على أنه لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يموت جوعًا.

وقالت الوزيرة التي قامت بزيارة إسرائيل والضفة الغربية المحتلة مؤخرا:"ولهذا السبب أيضا فإن الوضع في غزة صادم للغاية، لأن المجاعة هناك من صنع البشر. في غزة يموت الناس جوعًا بينما يرون المساعدات على الجانب الآخر من السياج. وقد ازدادت الأوضاع سوءًا منذ يوم أمس".

وخلال جلسة البرلمان نوقشت موازنة وزارتها، التي ستنخفض بمقدار 910 ملايين يورو مقارنة بالعام الماضي. وقالت: "في ظل الأزمات المتزايدة، تستثمر ألمانيا في التعاون الدولي أقل بكثير مما هو مطلوب بشكل عاجل"، وذلك في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من مثل هذه المساعدات. لكنها أوضحت أن السياسة التنموية الألمانية ستبقى رغم هذا التخفيض، قادرة على العمل.