45 شهيدا بينهم 23 بمدينة غزة بنيران إسرائيلية منذ فجر اليوم

استُشهد 45 فلسطينيًّا بينهم 23 من مدينة غزة، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

ففي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال استهدفت منازل في المخيم.

كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال محيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وأعلنت فرق الإنقاذ، أن 5 مواطنين استُشهدوا وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء قصف للاحتلال استهدف تجمعا للنازحين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية قرب أحد مراكز التوزيع شمالي مدينة رفح.

وأفاد مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، باستشهاد خمسة مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

كما استُشهد مواطن وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف عمارة عجور، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.

وأعلنت مصادر طبية يوم أمس، استشهاد 108 في قطاع غزة، معظمهم من شمال القطاع (93)، إضافة إلى 9 من الوسط و6 من الجنوب.