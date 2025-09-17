المستشار الألماني يطالب مواطنيه بالصبر على الإصلاحات وتحملها

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مواطنيه بشكل صريح، بدعم الحكومة الاتحادية في "ماراثون" الإصلاحات المخطط له.

وخلال المناقشة العامة حول موازنة المستشار، قال ميرتس في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء: "لم يعد هناك وقت يمكن إضاعته. يجب أن يشعر بلدنا الآن بأن الأمور تتحسن، وبأن المشاكل المعروفة منذ زمن طويل يتم التعامل معها بالفعل". وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي: "أرجو من المواطنات والمواطنين أن يدعموا حكومتنا، هذه الحكومة، في ذلك".

وصرح المستشار بأن المواطنين عليهم الاستعداد لنقاش إصلاحي طويل الأمد. وقال: "خريف الإصلاحات لن يكون أيضًا الفصل الأخير الذي نغيّر فيه البلاد نحو الأفضل. سيتبعه شتاء، وربيع، وصيف، وخريف آخر تتخلله إصلاحات".

وتابع ميرتس، أنه يرجو من الجميع "الذين ينتظرون التغييرات بفارغ الصبر أن يتحلّوا أيضًا بقوة التحمل اللازمة. فنحن قد بدأنا للتو"، ووعد ميرتس بأنه عندما تؤتي الإصلاحات ثمارها، "ستظهر العديد من الدفعات الإيجابية الإضافية"، مضيفًا: "وعندها ستعود القوة الكامنة في هذا البلد لتؤدي دورها من جديد".