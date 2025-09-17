أوباما: ترامب زاد من انقسام البلاد بدلا من العمل على توحيد الشعب

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إن الولايات المتحدة تمر بـ "منعطف حاسم" بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب زاد من انقسام البلاد بدلا من العمل على توحيد الشعب.

وأضاف أوباما، خلال مشاركته مساء أمس الثلاثاء في فعالية نظمتها جمعية جيفرسون التعليمية بمدينة إيري بولاية بنسلفانيا، "لا مجال للشك في أن المبدأ الأساسي لنظامنا الديمقراطي هو أنه يتعين أن نكون قادرين على الاختلاف، وخوض نقاشات محتدمة للغاية في بعض الأحيان دون اللجوء إلى العنف"، وفقا لنص حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتابع أوباما "وعندما يحدث ذلك للبعض، حتى لو كنت تعتقد أنهم على الجانب الآخر من النقاش، فإن هذا يهددنا جميعا. وعلينا أن نكون واضحين وصريحين في إدانتنا لهذه الأعمال".

وتناول أوباما، الذي ابتعد عن الأضواء إلى حد ما منذ مغادرته البيت الأبيض، خطاب ترامب بعد اغتيال كيرك، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى، وذلك لدى رده على أسئلة مدير الجلسة أمس الثلاثاء.

واستحضر أوباما تجربته في القيادة بعد حادثة مقتل تسعة من المصلين السود داخل كنيسة بمدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، في عام 2015، وكذلك ما فعله الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الابن عقب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، قائلا إن دور الرئيس في الأزمات هو "التذكير الدائم بالروابط التي تجمعنا".

وقال أوباما إن تعليقات ترامب ومساعديه بعد اغتيال كيرك، وما تخللها من وصف خصومهم السياسيين بـ "الحشرات والأعداء..." تعكس مشكلة أوسع نطاقا.