مباحثات سعودية أمريكية للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال لقائه في الرياض مساء الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول براد كوبر الجهود المبذولة للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الثلاثاء أن وزير الدفاع السعودي استعرض مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول براد كوبر"أوجه التعاون الثنائي بين الرياض وواشنطن الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية".

كما بحث الجانبان السعودي و الأمريكي "مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المشتركة تجاهها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين".