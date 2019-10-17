بلومبرج: اتفاق بريكست نهاية لأزمة توتر العلاقات البريطانية الأوروبية لـ3 سنوات

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الاتفاق الذي تم بين فريق المفاوضين الأوروبي ونظيره البريطاني بشأن خروج منظم للمملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية فيما يعرف ب"بريكست " بعد روابط دامت أكثر من 46 عاما، يسطر النهاية لأزمة دامت ثلاث سنوات تسببت في توتر علاقات المملكة بدول الجوار الأوروبية واختبرت صبر البريطانيين طويلا منذ أن اختاروا المغادرة في استفتاء عام 2016.

ونقلت وكالة "بلومبرج " الأمريكية - في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - عن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قوله في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": توصلنا إلى اتفاق جيد مع فريق المفاوضين الأوروبي وفي انتظار التصديق عليه من قبل البرلمان البريطاني السبت المقبل حتى ننتهي من تنفيذه ونلتفت لقضايا أكثر إلحاحا مثل تحسين مستوى المعيشة وقضايا البيئة والعمل على الحد من انتشار الجريمة".

وذكرت "بلومبرج" أن الموافقة على الخطوط العريضة للاتفاق المزمع جاءت في الوقت المناسب تماما، أي قبل ساعات من موعد انطلاق اجتماع القادة الأوروبيين المقرر في وقت لاحق اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، كما أنها ستمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من إزالة العقبة الأخيرة في الطريق صوب استكمال طموحه بشأن قيادة بريطانيا خارج السرب الأوروبي.

ورأت "بلومبرج" أن ذلك الاتفاق يضمن على الأقل تجنيب أصحاب الأعمال والمسافرين التداعيات السلبية التي كانت ستنجم عن خروج بريطانيا بشكل عشوائي من الاتحاد الأوروبي وتوفير فرصة للبريطانيين والأوروبيين على حد سواء للمضي قدما صوب تنفيذ أجندتهم السياسية الداخلية وبدء في التركيز على مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضافت :" تظل العقبة الكامنة في طريق جونسون نحو إتمام الاتفاق هي الحصول على دعم نواب البرلمان البريطاني لمسودة الاتفاق يوم السبت المقبل، حيث أصبح يفتقر للأغلبية البرلمانية إلى جانب خسارته أصوات مهمة منذ توليه منصب رئاسة الوزراء".

ولفتت "بلومبرج" إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحتاج حاليا أن يعمل على إقناع الحزب الديمقراطي الاتحادي "الإيرلندي" إنه لم يتخل عنهم، وفي الوقت ذاته طمأنة الداعمين الحقيقيين لـ"بريكست" من البريطانيين بأن ما سيحدث انفصال حقيقي عن الاتحاد الأوروبي غير مصطنع.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أعلن في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق جديد بشأن (بريكست) ، مغردا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق.. وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد صرح - في وقت سابق - بأن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.

وتظل أيرلندا قضية محورية في عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل لندن حتى الجمعة لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.