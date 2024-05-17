تجدد الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان

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شنت إسرائيل صباح الجمعة غارات على بلدتين في جنوب لبنان، بعيدتين نسبيا عن الحدود، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام، استهدفت إحداها شاحنة صغيرة، على وقع ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله واسرائيل في الأيام الأخيرة.

وكثف حزب الله أخيرا وتيرة هجماته على مواقع اسرائيلية بصواريخ ومسيرات.

وأعلن أمس الخميس لأول مرة شن "غارة" بواسطة طائرة مسيرة أطلقت صاروخين على موقع في شمال إسرائيل قبل انفجارها، ما أسفر عن أصابة ثلاثة جنود اسرائيليين بجروح.

وأفادت الوكالة الوطنية صباحا بشن "الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النجارية" الساحلية الواقعة في قضاء صيدا، وغارة أخرى على بلدة العدوسية المجاورة.

وتبعد البلدتان نحو ثلاثين كيلومترا كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع اسرائيل.

في حين طالت الغارة الثانية بستانا في العدوسية، سبق أن استهدفته اسرائيل عند بدء التصعيد مع حزب الله.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقعين المستهدفين، في حين أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن "وقوع اصابات".

وكان حزب الله أعلن صباح اليوم الجمعة شنه "هجوما جويا بعدد من المسيرات الإنقضاضية" على مقر عسكري في جعتون في شمال إسرائيل.

وتشهد جبهة الجنوب تصعيدا منذ الأربعاء مع تكثيف حزب الله وتيرة هجماته على إسرائيل بعد قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة له في شرق لبنان.