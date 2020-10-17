أمين عام مجلس الشيوخ: اللواء جلال هريدي يترأس الجلسة الإجرائية

أعلن المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، تولي اللواء جلال هريدي، رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

وأكد إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن النائبين نهى الشريف، ومحمود ترك، سيعاونا رئيس الجلسة باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا، موضحا أن جلسة الغد ستقتصر على الجلسة الإجرائية فقط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.

وجاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية: "يُدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".