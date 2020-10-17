قررت وزارة النقل إلغاء المناقصة العالمية لتنفيذ مشروع القطار السريع العلمين ــ العين السخنه بطول 438 كم، التى يتنافس عليها تحالفان من شركات صينية، تبعا لتصريحات مسئول حكومى بالوزارة.

قال المسئول لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن وزارة النقل قررت إسناد الإشراف على تنفيذ المشروع للهيئة القومية للانفاق.

وأرجع قرار وزارة النقل بإسناد المشروع لهيئة الانفاق بسبب رفضها لعروض تمويل المشروع من جانب الشركات الصينية التى بالغت فى تكلفة المشروع ــ على حد قوله.

وذكر أن أحد التحالفات تقدم بعرض لتنفيذ المشروع بتكلفة 9 مليارات دولار بينما التحالف الثانى تقدم بعرض لتنفيذ المشروع بتكلفة 14 مليار دولار.

وأضاف أن الهيئة بدأت فى الرفع المساحى للمشروع وتحديد مساراته خلال الشهر الماضى بهدف تحديد تكلفة المشروع بهدف الإشراف على طرحة للشركات العالمية.

وذكر أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى التى تربط بين العاصمة الادارية ومدينة برج العرب وصولا إلى العلمين الجديدة بطول 260 كم.

بينما المرحلة الثانية تربط بين مدينة العلمين الجديدة حتى العين السخنة بهدف تنمية تلك المنطقة.

ويجدر الإشارة إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير تفقد مسار مشروع القطار السريع خلال الأسبوع الماضى.