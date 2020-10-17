الشرطة الألمانية تصنف 91 عائدا من سورية والعراق بأنهم خطيرين أمنيا

صنفت الشرطة الألمانية، 91 عائدا من سوريا والعراق بأنهم خطيرين أمنيا.

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية، على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبي، أن تم إدراج 66 آخرين على أنهم أشخاص ذوو صلة، وفقا للوضع في 28 سبتمبر الماضي.

وتشير السلطات الأمنية، إلى شخص على أنه خطير أمنيا، إذا كانت لا تستبعد قيامه بأعمال عنف ذات دوافع سياسية، والتي تصل إلى شن هجمات إرهابية.

أما "ذو صلة" فهو أي شخص يقوم بدور قيادي أو يقدم مساعدة لوجستية داخل الأوساط الإسلامية المتطرفة.

وفي يونيو الماضي، صنفت الحكومة الألمانية 61 فردا على أنهم إسلاميون خطيرون أمنيا، بعد عودتهم من الخارج، لكنها أشارت فقط إلى أنهم من مقاتلي داعش.

وبوجه عام، رصد مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي 355 مقاتلا إسلاميا عادوا إلى ألمانيا من سورية أو العراق منذ عام 2012.

وبحسب البيانات، لقي 266 فردا من المغادرين حتفهم في سوريا أو العراق.

وحتى نهاية أسبتمبر الماضي، بلغ عدد الإسلاميين الذين غادروا ألمانيا واحتجزوا في سوريا 109، بالإضافة إلى عشرة في العراق.

وبحسب معلومات الحكومة الألمانية، هاجر أكثر من 1070 إسلاميا إلى العراق وسوريا.

وتعكس المعلومات الحالة في منتصف يونيو الماضي، وتمتلك الحكومة أدلة محددة على أن حوالي نصف هؤلاء قاتلوا مع جماعات إسلامية أو دعموها.

وقال أنطون فريزين النائب البرلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إن جميع الخطيرين أمنيا الذين تم إرجاعهم هم بمثابة قنبلة موقوتة، مدافعا عن مقترحات حزبه بالقبض على الخطيرين الأجانب بأمر من المحكمة دون حد زمني، إذا لزم الأمر.

وأضاف: "إذا تعاون الشخص المعني في الإعداد من أجل مغادرة البلاد، يتم تقليص سجنه بناء على ذلك".