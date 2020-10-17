مقتل جندي تابع لقوات حفظ السلام شمال مالي

لقي جندي من قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في شمال مالي مصرعه، وأصيب آخر بجروح.

وذكرت الإذاعة المالية الرسمية، اليوم السبت، أن جنديا تابعا للبعثة الأممية لقى مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في انفجار لغم على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة كيدال شمال مالي.

وأضاف المصدر نقلا عن البعثة الأممية -في بيان لها- أن سيارة تابعة لقوة مينوسما اصطدمت بلغم أو عبوة ناسفة. أسفر الانفجار عن مقتل أحد جنود حفظ السلام. وتم إجلاء شخص آخر أصيب بجروح خطيرة لم تحدد جنسيته.

وأشار البيان إلى إن بعثة الأمم المتحدة تدين بشدة هذه الهجمات "التي تستهدف بشكل عشوائي أفراد الأمم المتحدة والقوات المالية والدولية، وقبل كل شيء المدنيين الأبرياء".

ونقلت عن محمد صالح نظيف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي قوله: "لن تخيف هذه الهجمات البعثة وستظل مصممة على دعم شعب وحكومة مالي في جهودهما لإحلال سلام دائم في البلاد"، مشيرا إلى أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".