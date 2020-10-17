حزب مستقبل وطن: قائمة من أجل مصر أعلت المصلحة الوطنية عن الحزبية

قال رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الدكتور عبد الهادي القصبي، إن القائمة الوطنية من أجل مصر قبلت التعددية وأعلت المصلحة الوطنية عن الحزبية.

وأضاف القصبي، الذي يخوض الانتخابات على رأس قائمة محافظة الغربية - في تصريح اليوم /السبت - أن مجلس النواب القادم يحتاج أن يكون به توافق تعلو فيه المصلحة ‏الوطنية عن الحزبية.

وأكد رئيس الائتلاف أن «القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة تعد فرصة مهمة لخلق كوادر سياسية جديدة من الشخصيات الحزبية والسياسية والشبابية».

وأوضح القصبي، أن المجلس الحالي تحمل المسؤولية في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، معتبرًا أن الساحة التشريعية أصبحت ممهدة لانطلاقة قوية لمواكبة النهوض بالاقتصاد والتنمية المجتمعية والعلمية والصحية، فالمجلس القادم أمامه أجندة عمل وطنية يستكمل بها الارتقاء بمصر وبشعبها.

‏وفي سياق متصل، أشار المستشار الإعلامي لزعيم الأغلبية أحمد قنديل، إلى أن القائمة تعبر عن التوافق الوطني بين الأحزاب السياسية المختلفة، حيث ضمت عددا كبيرا من الأحزاب السياسية على اختلاف أيديولوجياتها وأفكارها، لذلك استهدفت ضم أصحاب الرأي والرأي الآخر من جميع التيارات الوطنية للاستفادة من كل رأي وطاقة وطنية، فجاءت قائمة من أجل مصر لتضم كافة التيارات السياسية على الرغم من اختلاف أفكارهم إلا أن هدفنا جميعًا إعلاء المصلحة العامة والوطنية.

وقال قنديل، إن الأحزاب أمام مسار ديمقراطي حقيقي، وظهر ذلك بوضوح في تجمع هذه الأحزاب رغم اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها، حيث أن الدولة مقبلة على عهد يتحالف فيه الجميع من أجل مصلحة الوطن، وضمت القائمة الوطنية من أجل مصر شخصيات وأسماء بارزة في العمل السياسي والحزبي، وشخصيات لها تاريخ نيابي، وهو ما يسهم في إثراء الحياة النيابية، كما ضمت القائمة العديد من الوجوه الجديدة من مختلف الفئات والتخصصات.