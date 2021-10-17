الزمالك يستفسر عن مهلة الـ 30 يوماً في أزمة شيكابالا

فتح مسؤولو نادي الزمالك خطوط اتصالات عاجلة بعدد من المحامين الذين تابعوا قضايا اللاعبين والمدربين السابقين لدى الفيفا والمحكمة الرياضية، من أجل معرفة حقيقة المُهلة الممنوحة للنادي لسداد غرامة تقدر بـمليون دولار لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي فيما يخص انتقال لاعبه محمود عبدالرازق شيكابالا إلى القلعة البيضاء.

وعاد شيكابالا إلى الزمالك من لشبونة في 2016 دون أن يكمل عقده مع النادي البرتغالي ليتحمل الأبيض تعبات ذلك التعاقد، بينما تم تأجيل الوصول لاتفاق بشأن مستحقات لشبونة أكثر من مرة، ليحصل النادي البرتغالي على قرار مُلزم للزمالك بسداد المستحقات في غضون 30 يوما لتجنب العقوبات التي قد تصل إلى الحرمان من التعاقدات لفترة ثالثة.

ويدرس نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك الموقف الخاص بأزمة شيكابالا من أجل سرعة الرد وإطالة أمد المُهلة على أقل تقدير أملاً في أن يكسب مسؤولو النادي الوقت للطعن على القرارات الصادرة لصالح لشبونة، أو على الأقل الوصول لتسوية ودية بمبلغ أقل.