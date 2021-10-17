بيل جيتس يودع ابنته الكبرى بجلسة تصوير قبل تسليمها إلى زوجها الفارس المصري نايل نصار

بعد قصة حب استمرت لمدة خمس سنوات، انطلق حفل زفاف نايل نصار البطل الرياضي المصري برياضة الفروسية، والبالغ من العمر 30 عاما، على جينيفر جيتس الأبنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، البالغة 25 عاما، والذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، داخل مزرعة خيول يمتلكها جيتس، ووسط حضور الأهل والأصدقاء ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية.

فقد أقيم حفل زفاف الفارس المصري وزوجته الأمريكية، الذي تكلف 2 مليون دولار، بحضور حوالي 300 ضيف بعد ظهر يوم السبت، في مزرعة خيول يمتلكها جيتس مؤسس مايكروسوفت، وثالث أغنى رجل في العالم، وتقع في مدينة نيويورك على مساحة تتخطى 142 فدانا.

وخلال حفل الزفاف، ظهر بيل جيتس وهو يحتضن ابنته جينيفر في بروفة الزفاف، التي حضرتها طليقته ميليندا، قبل أن ينطلق مع العروس إلى جلسة تصوير، ظهر خلالها جيتس وهو يشارك طفلته الكبرى، جينيفر جيتس، لحظات الفرح ويعانقها ويتحدثان بود وحب.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها من حفل الزفاف الفخم العروس وهي تشارك لحظاتها السعيدة مع والدها في الهواء الطلق، في مكان إقامتها، الذي يقام فيه الحفل، الذي كلف ما لا يقل عن 2 مليون دولار، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأقيمت مراسم حفل زفاف وريثة مؤسس شركة مايكروسوفت ونايل نصار، في منزلها الذي يقع بمزرعة الخيول، والذي أهداه لها والدها، فكانت جينيفر ترتدي فستان الزفاف الأبيض الطويل وتمسك بباقة ورد بيضاء، وطرحتها منسدلة على وجهها، وسارت على الممر الشرفي رفقة والدها ووالدتها، حتى وصلت إلى زوجها نصار.

وحضر بيل جيتس حفل الزفاف مستقلا طائرته الخاصة إلى منزل ابنته، الذي أهداه لها عقب تخرجها في جامعة ستانفورد عام 2018، بعدما اشتراه مقابل 16 مليون دولار، ليجتمع لأول مرة بزوجته ميليندا جيتس منذ طلاقهما.