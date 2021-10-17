تسليم رجل أعمال كولومبي مقرب من مادورو إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات فساد

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تم تسليم رجل أعمال كولومبي مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة اليوم السبت لمواجهة اتهامات بغسل الأموال.

وتم نقل "أليكس صعب" جوا من الرأس الأخضر بعد ظهر اليوم السبت ، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن فريقه القانوني.

وقال فيمي فالانا، محامي صعب في اتصال هاتفي مع بلومبرج من لاجوس إن "عملية التسليم انتهت". وأضاف: "نعتقد أن صعب سينقل إلى فلوريدا لمحاكمته".

ويُحتجز صعب / 49 عاما / فى الرأس الاخضر منذ حزيران/يونيو 2020 عندما توقفت طائرته الخاصة في سال للتزود بالوقود بينما كانت متجهة من فنزويلا إلى إيران .