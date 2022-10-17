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أعلنت شبكة قنوان "أون تايم سبورتس" الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" التي تقام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الأهلي في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودي.

وجاء إعلان شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" إذاعة مباريات البطولة وجدول المباريات بعد هجوم المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي ورئيس بعثة الفريق في البطولة حول عدم إذاعة مباريات البطولة بقنوات "أون تايم سبورتس"

وكتب سراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تم التواصل مع اللجنة المنظمة والمسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد اليد السعودي على مدار الأيام الماضية لتنسيق أمور كثيرة من أهمها الحضور الجماهيري للنادي الأهلي".

وأضاف: "تأكد نقل مباريات السوبر جلوب على أكثر من قناة، والناقل الرئيسي ستكون قناة السعودية الرياضية المفتوحة (إس إس سي)".

وأشار سراج إلى أن قنوات الشارقة الرياضية والكويت الرياضية وقنوات أوروبية أخرى حصلت على حقوق بث مباريات السوبر جلوب، بالإضافة لوجود محاولات واتصالات مع مسؤولي قناة النادي الأهلي لنقل الحدث.

وتابع: "المحزن في الأمر عدم وجود قنوات مصرية حتى الآن.. طيب مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على قناة رياضية مصرية واللي أكيد الاتفاق عليه مكنش سهل وتمنه أغلى من السوبر جلوب تسويقياً".

وأتم سراج: "علماً بأن السوبر جلوب عوائده التسويقية أكثر لأن نسبة مشاهدته ستكون أعلى، لوجود الأهلي، وبخلاف الجانب التسويقي، الجانب الوطني تجاه النادي الذي يمثل مصر وإفريقيا في البطولة".

يُذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس حاصلة على عدد من بطولات ألعاب الصالات على مستوى العالم، من بينها دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.