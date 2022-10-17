ملك إسبانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية لألمانيا

يبدأ العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لألمانيا.



ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر الضيفين الملكيين بمراسم عسكرية في حديقة قصر "بيلفيو" الرئاسي ببرلين، وبعد إجراء محادثات من المخطط الإعلان عن بيان صحفي لشتاينماير والملك.



كما من المقرر أن يستقبل المستشار أولاف شولتس الملك في ديوان المستشارية بعد ظهر اليوم. وفي المساء يقيم شتاينماير وبودنبندر مأدبة رسمية على شرف ضيفي مدريد.



ويعتزم شتاينماير وفيليبي السادس المشاركة في المنتدى الألماني - الإسباني صباح غد الثلاثاء، والذي يُقام تحت رعايتهما. ويعتبر المنتدى منصة لتبادل الآراء بين كبار الممثلين من مجال السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم في كلا البلدين. وبعد ذلك يلتقي الزوجان الملكيان عمدة برلين، فرانتسيسكا جيفي، ويزورون سويا بوابة براندنبورج التاريخية.



وفي مساء غد يفتتح شتاينماير وفيليبي السادس معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، حيث تحل إسبانيا ضيف شرف المعرض هذا العام.



وكانت آخر زيارة قام بها الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا لألمانيا في ديسمبر 2014. وكانت آخر زيارة يقوم بها الرئيس الألماني وزوجته لإسبانيا في أكتوبر 2018.