محافظ الجيزة يتابع ميدانيا سير العمل بمواقف السرفيس

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مفاجئة على موقف المريوطية الجديد بين شارعي الهرم والملك فيصل؛ للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص، والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب.

يأتي ذلك في إطار جولاته اليومية للتواجد الميداني وسط المواطنين، والاطلاع على شكواهم والتوجيه بحلها، ومتابعة انتظام الخدمات المقدمة لهم.

وتابع المحافظ، عمليات استقبال مواقف السرفيس بشارع السودان لحركة المواطنين، وذلك خلال ساعات الذروة؛ للتأكد من توافر سيارات السرفيس بالعدد الكافِ، حيث يشهد الموقف كثافة كبيرة من المواطنين.

وحرص المحافظ، على الاستماع للمواطنين من المترددين على المواقف للاطمئنان منهم على التزام السائقين بالأجرة، التي يتم دفعها لخط السير، وأبرز الشكاوى التي تواجههم، موجهاً ببحثها وسرعة الاستجابة لها.

وشدد المحافظ، على تكثيف جهود الرقابة للقضاء على ظاهرة تقسيم خطوط السير، وتوقيع غرامات فورية لمخالفات تعريفة الركوب، والحفاظ على مستوى نظافة المواقف، ودورات المياه، والتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة لرفع أي مخلفات بمحيطها، ورفع الإشغالات، ومنع التعديات؛ لتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمواطنين.

كما وجه، بتخصيص موظف من إدارة السرفيس لتلقي أي شكاوى للمواطنين داخل المواقف تتعلق بخطوط السير أو من السائقين، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، على أن يتم الدفع بسيارات إضافية لاستيعاب حركة المواطنين خلال فترات الذروة، خاصة خطوط الشيخ زايد، وأكتوبر، وحلوان، ودار السلام، والمعادي.