 متفوقا على هالاند ومبابي.. رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف في 2023 - بوابة الشروق
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متفوقا على هالاند ومبابي.. رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف في 2023

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 1:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 1:47 ص

حقق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، رقمًا مميزًا بعد تسجيله هدفين في فوز منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك مساء الإثنين، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره البوسني بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في عام 2023 برصيد 40 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفا وحيدًا عن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، فيما يحتل مبابي المركز الثالث برصيد 35 هدفا.

كما يُعد رونالدو أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال عام 2023، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة مع منتخب بلاده وناديه النصر. 


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