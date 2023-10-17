حقق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، رقمًا مميزًا بعد تسجيله هدفين في فوز منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك مساء الإثنين، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره البوسني بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في عام 2023 برصيد 40 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفا وحيدًا عن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، فيما يحتل مبابي المركز الثالث برصيد 35 هدفا.

كما يُعد رونالدو أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال عام 2023، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة مع منتخب بلاده وناديه النصر.