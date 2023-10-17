وزير خارجية الجزائر: الأوضاع في فلسطين بحاجة إلى هبة مستعجلة

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في فلسطين بحاجة إلى هبة مستعجلة.

وطالب عطاف، في كلمة خلال افتتاح الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا وشمال أوروبا بالجزائر، بما أسماه "هبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة لتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته"، داعيا "إلى عدم التنكر إلى الحقيقة الدامغة أن فلسطين تعيش حربا، وأن هناك شعب مضطهد".

وذكّر الوزير الجزائري بـ"المواقف التاريخية المشرفة لدول شمال أوروبا التي دافعت عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها"، مشيرا إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء غزة.

وجدد الوزير الجزائري تضامن بلاده مع فلسطين، مبرزا حاجة العالم اليوم لآليات التعاون، وهو عرضة للصدمات والصراعات التي تقوم على احتكاك الأفكار وتبادل الآراء.

ولفت إلى أن "سر العلاقة المتميزة التي تجمع دول أفريقيا وشمال أوروبا يكمن في الالتزام بالقيم والاحترام المتبادل والثقة المتقاسمة وتكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وقال: "نحن اليوم أمام وضع قاتم تتكاثر فيه التهديدات وتتسع الهوة التنموية بين الدول الغنية والفقيرة وتتكاثر الأوبئة، لا بديل عن التعاون الدولي لبلورة حلول شمالية وتشاركية كما أنه لا مناص من إصلاح المنظومة لقيام علاقات دولية متوازنة ترتاح لها البشرية جمعاء".

كان المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، أكد في اجتماعه، أمس الإثنين، تحت قيادة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، رفض الجزائر عمليات "الإبادة الجماعية المُمنهجة التي ترتكبُها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيّين العُزّل". كما أكد "تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مع قناعتها التامة بأن الحلّ الجذري لا يكمُن في الإبادة ولا الترحيل الجماعي ولكن بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود يونيو 1967".