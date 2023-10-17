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قال محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ استهدافًا ممنهجًا للمستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن سيارات الإسعاف تجد صعوبة في نقل المصابين من تحت الأنقاض بغزة.

وذكر أنَّ جمعيات الهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للمصابين في قطاع غزة.

وأكد أن إخلاء المستشفيات في قطاع غزة عملية مستحيلة نظرًا لتكدسها بالمئات من المرضى.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.

المجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.