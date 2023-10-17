جامعة بورسعيد تستضيف برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

استضافت جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، تنفيذًا لبرتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد.

وتأتي هذه الندوات في إطار التواصل المجتمعي الدائم والدور الاجتماعي للجامعة الذي تحرص عليه دائما، في بناء جسور دائمه مع المجتمع البورسعيدي، وفي توجه الدولة المصرية التي تحرص على إبراز دور الجامعات.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة أن هذه الفرصة تأتي لإيصال الفكر السياسي المعتدل الذي يعتمد على توجه الدولة المصرية التي تهتم في هذه المرحلة بالوعي الدائم لابناء الوطن، والحفاظ على مصادر معتمدة ومعروفة للجميع لتقديم المعلومة من مؤسسات مصرية وطنية، والحرص على تفعيل دور الجامعة بشكل دوري ومؤثر بالمجتمع.

أوضحت الدكتورة وئام عثمان أن مثل هذه الندوات فرصة لنشر العلم النافع وتبادل المعرفة والثقافة، مؤكدة أن التثقيف السياسي المنضبط شيء ضروري لكل الدعاة الوطنيين الذين يوجهون الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن استمرارية النجاح تتطلب التمسك بتعاليم الدين الإسلامي، حيث إن العلوم السياسية تؤكد ضرورة التوعية الدينية لعموم الشعوب والمجتمعات.

وأعرب الشيخ جمال عواد مدير الأوقاف ببورسعيد عن تقديره وشكره إلى أسرة الجامعة لحسن الاستقبال، وأعلن استمرارية البرنامج التثقيفي داخل اروقة كليات عديدة بالجامعة، عبر زيارات دورية لصقل مهارات الائمة بكل ما هو حديث من الثقافات والمعرفة الحديثة والمتطورة.