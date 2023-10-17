فلسطين تدعو الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة

دعا السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك فورا وبمسئولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتطرق زملط، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن، إلى الأزمة الإنسانية في غزة، قائلا إن القطاع الصحي في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم "ينهار تماما"، مؤكداً أن "هذه ليست حربا ضد حركة حماس بل ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف السفير الفلسطيني أن "قصف البنية التحتية المدنية والمدارس والمراكز الطبية والمنازل والأسواق، ومنع وصول المياه والغذاء والوقود والكهرباء والأدوية إلى غزة قد أدى بالفعل إلى خسائر فادحة"، معرباً عن قلقه من احتمال توسع الحرب في المنطقة.

وردا على سؤال حول تصريحات السفير الإسرائيلي لدى بريطانيا بأنه "لا أزمة إنسانية في غزة"، قال زملط إنه "عندما يُطلب من مليون شخص مغادرة منازلهم، دون كهرباء وطعام ودواء، فهل هي ليست أزمة إنسانية؟ هل هذا صحيح؟"، متسائلا: "عندما تسقط الصواريخ والقنابل على رؤوسهم، ويتم القضاء على عائلات بكاملها، أليست هذه أزمة إنسانية؟".

كما أعرب السفير الفلسطيني عن شعوره "بالإحباط التام" بسبب التغطية الإعلامية للصراع، قائلاً إن "المصطلحات الإعلامية المستخدمة أمر بالغ الأهمية، وأن إسرائيل، منذ البداية، أرادت ربط الشعب الفلسطيني بحماس، ومن ثم حماس بداعش"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذا الربط تبرير الحرب والتطهير العرقي للفلسطينيين".

وكان التلفزيون الفلسطيني قد أفاد في وقت سابق اليوم، بسقوط 500 شهيدا على الأقل في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي العربي، الشهير بمستشفى المعمداني.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن 600 شخص آخرين أصيبوا في القصف.